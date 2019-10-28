Столична влада обіцяє нагороду для 10-мільйонного пасажира з е-квитком



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У КМДА закликають пасажирів користуватися сучасним способом оплати проїзду

Найближчими днями відбудеться 10-мільйонна поїздка, сплачена у громадському транспорті Києва з допомогою Kyiv Smart Card.

Із цієї нагоди команда проєкту підготувала подарунок для пасажира, який здійснить цю поїздку. Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.

На власника картки чекає винагорода: 100 безкоштовних поїздок, світшот Kyiv Smart City та сюрприз, про який власник картки дізнається у день вручення подарунків.

Е-квиток – це економно та зручно. Тож Департамент інформаційно-комунікаційних технологій закликає користуватися сучасним способом оплати проїзду та не згаяти свого шансу виграти подарунок.

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

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