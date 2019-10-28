  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична влада обіцяє нагороду для 10-мільйонного пасажира з е-квитком

    • Розсилка
    Столична влада обіцяє нагороду для 10-мільйонного пасажира з е-квитком

    У КМДА закликають пасажирів користуватися сучасним способом оплати проїзду

    Найближчими днями відбудеться 10-мільйонна поїздка, сплачена у громадському транспорті Києва з допомогою Kyiv Smart Card.

    Із цієї нагоди команда проєкту підготувала подарунок для пасажира, який здійснить цю поїздку. Про це повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.

    На власника картки чекає винагорода: 100 безкоштовних поїздок, світшот Kyiv Smart City та сюрприз, про який власник картки дізнається у день вручення подарунків.

    Е-квиток – це економно та зручно. Тож Департамент інформаційно-комунікаційних технологій закликає користуватися сучасним способом оплати проїзду та не згаяти свого шансу виграти подарунок.

    Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

    Столична влада повідомила, що у Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

    Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

    Проте, депутат Київради Олександр Пабат з'ясував, що не на всіх точках продажу єдиного електронного квитка, які розміщені на оприлюдненій карті, можна його купити та поповнити квиток.

    Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

    18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців. 

    Читайте також:
    Київ громадський транспорт КМДА квиток Kyiv Smart City
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ