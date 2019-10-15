Запровадження е-квитка: Києву загрожує суцільний хаос 1 листопада



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Продаж е -квитка здійснюється тільки на 10 станціях метрополітен у з 52-х Фото: Олександр Пабат, Facebook

У киян може виникнути проблема з купівлею і поповненням е-квитка

Не на всіх точках продажу єдиного електронного квитка, які розміщені на оприлюдненій нещодавно столичною владою карті, можна його купити та поповнити квиток.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook

Як відомо, нещодавно киян проінформували про створення понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка. Пабат вбачає у такому «покращенні» для пасажирів дивну арифметику.

«В столиці мешкає понад 5 млн людей. В метро функціонують 52 діючі станції, а по вулицях міста курсує понад 1 000 одиниць наземного транспорту. І тільки 300 точок продажу е-квитка та його поповнення. Зауважу, що продаж е-квитка здійснюється тільки на 10 станціях метрополітену з 52. Але міська влада не повідомляє, коли збільшиться кількість точок продажу самої картки. Але обіцяє, що незабаром кількість точок поповнення збільшиться. Можливо все ж таки потрібне збільшення точок продажу е-квитка, аніж його поповнення?» - зауважив депутат.

Крім того, Пабат з’ясував, що не на всіх точках продажу квитка, які розміщені на карті, можна його купити та поповнити. «Так, наприклад, в Святошинському районі за такими адресами, які зазначені на карті - вул. Симиренка, 10, бульвар Кольцова, 13 та вулиця Володимира Покотила, 5 – немає продажу е-квитка. На станції метро «Шулявка», як показує карта Google , ви також не придбаєте квиток. А за адресою вулиця Довженка, 1, як виявилося, можна тільки поповнити Kyiv Smart Card», - повідомив депутат.

«Нанести на карту Google «маячки» - легка справа, а зробити до них пояснення? Та навіщо… І тут виникає ще таке питання, а з якого дива було наносити на карту недостовірну інформацію про неіснуючі точки продажу е-квитка? Напевно для того, щоб кияни пограли у квест?» - дивується Пабат.

У зв’язку з цим він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

Крім того, на думку Пабата, «аніж проводити такий пекельний та необґрунтовано затратний перехід з жетонів та квитків на єдиний електронний квиток, потрібно було спочатку оновити наземний транспорт».

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Столична влада повідомила, що у Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.