Запуск е-квитка в Києві відкладено на 3-6 місяців?



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У Києві є проблеми з продажем та поповненням е-квитка

Пабат пропонує запустити е-квиток з 1 жовтня 2020 року

Київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

Але, на його думку, і цього мало для такого проєкту.

«Оптимальний запуск промислової експлуатації е-квитка - 1 жовтня 2020 року. Адже все робиться поспішно і необдумано», - вважає Пабат.

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Столична влада повідомила, що у Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Проте, Пабат з'ясував, що не на всіх точках продажу єдиного електронного квитка, які розміщені на оприлюдненій карті, можна його купити та поповнити квиток.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

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