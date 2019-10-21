На проїзних квитках на листопад красується новий талісман Київпастрансу (фото)



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Проїзний у громадському транспорті Києва на листопад-2019

Нові проїзні квитки уже у продажу

З 21 жовтня пасажири громадського транспорту Києва можуть придбати місячний проїзний квиток на листопад 2019 року. Про це повідомляється на сторінці комунального підприємства «Київпастранс» у Facebook.

«Ви просили - ми зробили. Проїзні на листопад відсьогодні у продажу», - йдеться в повідомленні.

На проїзних квитках на листопад зображено талісман «Київпастрансу» - модель «Київпастрансформер».

Вартість проїзного квитка - 750 грн.

Нагадаємо, нещодавно «Київпастранс» створив свій талісман і «символ незворотності змін у сфері столичного наземного громадського транспорту» – Київпастрансформера. Проте, кияни висміяли цей талісман.

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Столична влада повідомила, що у Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті , яку створено для зручності пасажирів.

Проте, Пабат з'ясував, що не на всіх точках продажу єдиного електронного квитка, які розміщені на оприлюдненій карті, можна його купити та поповнити квиток.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

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