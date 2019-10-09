Де у Києві купити та поповнити е-квиток: створено карту точок продажу



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Точки продажу е-квитка встановлено на 17 станціях столичного метро

Із 31 жовтня Київ переходить на е-квитки

У Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів. Про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.

Карта постійно оновлюватиметься, оскільки мережа автоматів самообслуговування теж постійно розширюється. Так, уже незабаром Kyiv Smart Card можна буде поповнити на усіх станціях метро.

Нагадаємо, що придбати Kyiv Smart Card можна:

у касах станцій КП «Київський метрополітен»; в автоматах самообслуговування у вестибюлях станцій КП «Київський метрополітен»; у мережі Т-кіосків на зупинках громадського транспорту.

Поповнити транспортну картку та придбати разовий QR-квиток можна:

в Особистому кабінеті киянина https://my.kyivcity.gov.ua; у додатку Kyiv Smart City; у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click; за допомогою чат ботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot в Телеграм та Фейсбук:

Під час купівлі великої кількості поїздок діє система знижок. При купівлі від 1 до 9 поїздок один квиток коштує 8 гривень. Якщо поповнити карту на 10-19 поїздок, вартість квитка зменшитися до 7,70 грн, 20-29 поїздок – 7,40 грн, 30-39 поїздок – 7,10 грн, 40-49 поїздок – 7,80 грн, 50 поїздок – 6,50 грн.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн.

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