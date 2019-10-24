Київ за 30 млн грн випустить електронні проїзні для учнів і кадетів



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Буде випущено 330 тис. проїзних для школярів та ліцеїстів

Сьогодні, 24 жовтня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки. Рішення підтримали 80 депутатів.

Міська влада гарантує право безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті окремим пільговим категоріям. Відповідно до рішення, яке раніше прийняла Київрада, право безкоштовного проїзду отримують і військові ліцеїсти. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Таким чином цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» має забезпечити випуск електронних квитків для учнів, у тому числі кадетів, на базі електронної пластикової картки – всього 330 тисяч. На це необхідно 31,5 млн грн. Це створить можливості обліку наданих пільг на проїзд таким категоріям.

За підрахунками, щороку місто безкоштовно перевозить понад 903 тисячі осіб. Середній розмір відшкодування за пільговий проїзд становить майже 162 тисячі гривень на місяць. Загалом цього року місто заклало понад 1,7 млрд грн для перевезення пільгових категорій.

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

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