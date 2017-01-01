У Києві вручили волонтерську премію «Євромайдан SOS-2017»

Премія «Євромайдан SOS-2017» вручається за особливий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні

Лауреатами волонтерської премії «Євромайдан SOS-2017» стали кримський татарин Марлен Асанов, волонтер опікового центру при Київській міській клінічній лікарні №2 Олена Єгорова, та вчений-етнограф Олексій Доля. Їхні імена 30 листопада оголосила на церемонії нагородження в Українському домі ведуча Марічка Падалко. «В цьому році



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Премія «Євромайдан SOS-2017» вручається за особливий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні

Лауреатами волонтерської премії «Євромайдан SOS-2017» стали кримський татарин Марлен Асанов, волонтер опікового центру при Київській міській клінічній лікарні №2 Олена Єгорова, та вчений-етнограф Олексій Доля.

Їхні імена 30 листопада оголосила на церемонії нагородження в Українському домі ведуча Марічка Падалко.

«В цьому році волонтерська премія «Євромайдан SOS-2017», яка вручається за особливий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні звичайним людям, які роблять надзвичайні речі, вручається Марлену Асанову, Олені Єгоровій та Олексію Долі», - сказала Падалко.

За словами члена журі, колишнього політв'язня Мирослава Мариновича, кримський татарин Марлен Асанов зробив надзвичайно багато добрих справ у Криму, окупованому Росією. Зокрема, він допомагав кримським татарам і понад 100 дітям політв'язнів, підтримував сім'ї, членів яких викрали, вбили чи переслідують російські силовики. Про його дії стало відомо ФСБ, і 11 жовтня 2017 року в дім Марлена Асанова увірвались силовики так званої ФСБ Криму і заарештували його. До цього часу чоловік перебуває у СІЗО, тож нагороду за нього отримали представники руху «Кримська солідарність», учасником якого є Марлен.

Другий лауреат премії, постійний волонтер опікового центру при Київській міській клінічній лікарні №2 Олена Єгорова, допомогла дуже багатьом хворим, причому не лише військовим. З її ініціативи та на зібрані нею кошти у палатах опікового відділення зроблено капітальний ремонт, розповіла Марічка Падалко, яка представляла Олену.

Третього лауреата, вченого-етнографа Олексія Долю, представила член журі Анжеліка Рудницька. Вона зауважила, що Олексій багато разів звертався до відповідальних на державному рівні щодо затвердження програми психологічної реабілітації бійців АТО. Сам Доля має надію, що його волонтерство заради психологічної та медичної реабілітації бійців все ж стане державним обов'язком і військові після повернення з фронту відчуватимуть підтримку держави.

«Мабуть, Олексій взяв на себе занадто тяжку ношу, і зараз він вмирає від онкохвороби», - зазначила Рудницька і додала, що особисто передасть Долі цю премію як визнання його роботи.

Після нагородження лауреатів статуетки ангелів вручили також 70 волонтерам.

Волонтерська премія «Євромайдан SOS-2017» заснована у листопаді 2014 року. Її вручення відбувається щороку у Києві 30 листопада, адже саме цього дня 2014 року була створена ініціатива SOS як реакція на насильницький розгін мирної студентської демонстрації на майдані Незалежності.

Цього року на премію номінувались 108 волонтерів.

До складу журі премії цього року увійшли Мирослав Маринович, Анжеліка Рудницька, волонтерка Ірина Гук, волонтерка Леся Литвинова, активістка Євромайдану SOS Ірина Ковбаса, музикант Тарас Тополя.

Джерело: Укрінформ