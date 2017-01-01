Літак, що прямував з Києва до Нью-Йорка, незаплановано сяде у Канаді
- Сьогодні, 00:10
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Літак рейсу Київ - Нью-Йорк здійснить посадку за медичними показаннями
Рейс авіакомпанії МАУ Київ -Нью-Йорк здійснить незаплановану посадку на запасний аеродром у Канаді.
Про це повідомили у прес-службі авіакомпанії, інформує «Главком».
Зазначається, що літак рейсу PS 231 Київ - Нью-Йорк здійснить посадку за медичними показаннями.
Замість приземлення у нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді Боїнг сяде у міжнародному аеропорту Гандер в Канаді.
Літак мав приземлитися у США о 14:20 за місцевим часом.
Наразі Боїнг МАУ летить в районі провінції Нова Шотландія (Канада).
Як повідомляв «Главком», 17 вересня літак МАУ, що прямував із Києва до Нью-Йорка, здійснив незаплановану посадку на військовому аеродромі Гуз Бей у Канаді.
Згодом стало відомо, що над Атлантичним океаном одному з пасажирів – літньому американцю – стало зле.