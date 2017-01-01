Літак, що прямував з Києва до Нью-Йорка, незаплановано сяде у Канаді

Літак рейсу Київ - Нью-Йорк здійснить посадку за медичними показаннями

Рейс авіакомпанії МАУ Київ -Нью-Йорк здійснить незаплановану посадку на запасний аеродром у Канаді. Про це повідомили у прес-службі авіакомпанії, інформує «Главком». Зазначається, що літак рейсу PS 231 Київ - Нью-Йорк здійснить посадку за медичними показаннями. Замість приземлення у нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді Боїнг сяде у