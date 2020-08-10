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    Столична влада роздасть найбіднішим киянам набори з масками й антисептиками

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    Мер Віталій Кличко продемонстрував набори, які отримають найбільш незахищені кияни - Столична влада роздасть найбіднішим киянам набори з масками й антисептиками
    Мер Віталій Кличко продемонстрував набори, які отримають найбільш незахищені кияни
    Фото: пресслужба мера Києва

    Набори із засобами індивідуального захисту отримають понад 60 тис. киян

    Найближчим часом понад 60 тисяч соціально-незахищених киян різних категорій отримають від столичної влади набори із засобами індивідуального захисту, зокрема, з масками і антисептиками. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив коротке відеозвернення.

    «Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо під час пандемії. На жаль, кількість хворих на Covid-19 у столиці збільшується. Я вдячний нашим медикам, міським службам, волонтерам та всім небайдужим киянам, з ким ми, єдиною командою, боремося з розповсюдженням коронавірусу в столиці. Ми всі повинні бути обережними, дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе та своїх близьких», - сказав мер. 

    Він зазначив, що соціально незахищеним мешканцям столиці місто приділяє особливу увагу і допомагає, як може: виплачує грошову допомогу, надає продуктові набори та іншу допомогу. 

    «Зокрема, понад 60 тисяч соціально-незахищених киян різних категорій, найближчим часом отримають необхідні засоби індивідуального захисту, а також - коротку пам’ятку з рекомендаціями фахівців із профілактики коронавірусу та що робити і куди звертатися, якщо людина відчуває симптоми захворювання», - сказав Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      81957
    • Одужали
      44359
    • Хворіють
      35676
    • Померли
      1922

    Як повідомлялося, станом на ранок 10 серпня у Києві підтверджено 9564 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб.

    Віталій Кличко Київ хвороби епідемія кияни коронавірус
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