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    Коронавірусна мапа Києва: вперед вирвалися три райони

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    Дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 10 серпня - Коронавірусна мапа Києва: вперед вирвалися три райони
    Дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 10 серпня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Найбільший приріст хворих у Дніпровському районі Києва

    За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів із захворюванням на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    «Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 66 людей. На сьогодні в столиці вже 9564 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав він. 

    Серед тих, хто захворіли:

    • 40 жінок віком від 19 до 81 років,
    • двоє дівчаток - 2 та 15 років,
    • 23 чоловіки віком від 22 до 78 років,
    • хлопчик 4 років.

    Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 14, в Дарницькому — 10 та 9 випадків у Деснянському районі.

    «Вірус не відступає, тому будьте обережними! Бережіть себе!» - закликав мер.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      81957
    • Одужали
      44359
    • Хворіють
      35676
    • Померли
      1922

    Як повідомлялося, станом на ранок 10 серпня у Києві підтверджено 9564 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб.

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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