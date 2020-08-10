Коронавірусна мапа Києва: вперед вирвалися три райони
Найбільший приріст хворих у Дніпровському районі Києва
За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів із захворюванням на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
«Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 66 людей. На сьогодні в столиці вже 9564 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав він.
Серед тих, хто захворіли:
- 40 жінок віком від 19 до 81 років,
- двоє дівчаток - 2 та 15 років,
- 23 чоловіки віком від 22 до 78 років,
- хлопчик 4 років.
Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 14, в Дарницькому — 10 та 9 випадків у Деснянському районі.
«Вірус не відступає, тому будьте обережними! Бережіть себе!» - закликав мер.
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Всього81957
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Одужали44359
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Хворіють35676
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Померли1922
Як повідомлялося, станом на ранок 10 серпня у Києві підтверджено 9564 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб.