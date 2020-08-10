Коронавірусна мапа Києва: вперед вирвалися три райони



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Дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 10 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

Найбільший приріст хворих у Дніпровському районі Києва

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів із захворюванням на коронавірус. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 66 людей. На сьогодні в столиці вже 9564 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав він.

Серед тих, хто захворіли:

40 жінок віком від 19 до 81 років,

двоє дівчаток - 2 та 15 років,

23 чоловіки віком від 22 до 78 років,

хлопчик 4 років.

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 14, в Дарницькому — 10 та 9 випадків у Деснянському районі.

«Вірус не відступає, тому будьте обережними! Бережіть себе!» - закликав мер.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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Як повідомлялося, станом на ранок 10 серпня у Києві підтверджено 9564 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб.