  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кличка звітують про демонтаж за місяць майже 3 тис. рекламних засобів

    • Розсилка
    Рекламні штендери у Києві заборонені - У Кличка звітують про демонтаж за місяць майже 3 тис. рекламних засобів
    Рекламні штендери у Києві заборонені

    За січень з вулиць Києва прибрали 970 банерів

    Протягом січня 2020 року у Києві демонтовано 2816 незаконних рекламних засобів, серед яких 2034 одиниць демонтували їхні власники. Про це повідомили в Управлінні з питань реклами Київської міської держадміністрації.

    Так, було демонтовано наступні типи рекламних засобів у кількості: банер – 970, вивіска – 1055, електронне табло – 25, елементи благоустрою – 1, конструкція на даху – 66, кронштейн – 140, лайтпостер, що стоїть окремо, – 3, лайпостер на фасаді – 1, прапор, прапорець – 4, телевізійний екран на фасаді – 2, тимчасова виносна спеціальна конструкція – 384, транспорт – 2, тумба, що стоїть окремо, – 17, холдер – 57, щит на фасаді – 25, щит, що стоїть окремо, – 64.

    Нагадаємо, що нові Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність.

    Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних рекламних засобів у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

    Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

    Як повідомлялося, у центральній частині Києва кількість наземних рекламних засобів зменшилася майже на 1 300 одиниць.

    Київ благоустрій КМДА вулиця реклама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ