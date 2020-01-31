У Кличка відзвітували: Київ очистили від білбордів з російською пропагандою



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Проросійську рекламу прибрано співробітниками комунального підприємства «Київреклама» Фото: Інформатор

Було виявлено 17 рекламних постерів на 10 білбордах у різних місцях

Усі незаконно розміщенні рекламні сюжети, що містили проросійську пропаганду, були оперативно прибрані співробітниками комунального підприємства «Київреклама» в супроводі співробітників «Муніципальної охорони». Рекламні оператори не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Загалом було виявлено 17 рекламних постерів на 10 білбордах у різних місцях. Провокація це, чи бізнес-розбірки – встановлять найближчим часом правоохоронні органи. За інформацією від представників Асоціація операторів зовнішньої реклами України, це виявилися наклейки з рекламними постерами на вже існуючі комерційні сюжети. Наразі правоохоронні органи займаються тим, у якій типографії виготовляли цей матеріал та хто саме їх розміщував. Дякуємо активній громадськості, яка допомогла швидко виявити ці провокативні рекламні бігборди, всім службам міста та правоохоронцям», – наголосив Мондриївський.

Наразі прибрані всі 17 плакатів на 10 білбордах:

Вул. Гришка, 1/2; одна сторона – демонтовано;

Ст. м. «Житомирська»; дві сторони – демонтовано;

Кільцева дорога; дві сторони – демонтовано;

Кільцева дорога; дві сторони – демонтовано;

Вул. Зодчих, Шпалерний ринок; дві сторони – демонтовано;

Вул. Дегтярівська, поворот на вул. Табірну; дві сторони – демонтовано;

Вул. Дегтярівська, перехрестя з вул. Шамрило; дві сторони – демонтовано;

Столичне шосе, дві сторони – демонтовано.

Вул. Юрія Гагаріна, 2/15, одна сторона – демонтовано;

Вул. Братиславська, 13, одна сторона – демонтовано.

КП «Київреклама» продовжує інспекцію вулиць і перевіряє рекламні засоби на предмет провокативного змісту.

Міська влада просить мешканців міста повідомляти про випадки розміщення проросійської пропаганди на рекламних носіях за номером: 044 481 47 21.

Як повідомлялось, у ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва стали з'являтися білборди з дуже неоднозначною рекламою. На білбордах було написано «Росія - наш головний стратегічний партнер» російською мовою і розміщена фотографія якогось Олега Катющенка. Клеїли таку рекламу в ніч з 29 на 30 січня і робили це дуже швидко. Провокаційні білборди з'явилися, як мінімум, в чотирьох місцях: біля станції метро «Житомирська», на вулиці Палладіна, Гришко та на Окружній.

Близько 00:20 на проспект Перемоги прибули обурені комунальники, яким дали завдання оперативно демонтувати рекламні банери. О 00:40 від цієї реклами не залишилося ні сліду. Але чиїх це рук справа, ні правоохоронці, ні комунальники не повідомили.

Як повідомила столична влада, вночі співробітники комунального підприємства «Київреклама» в супроводі співробітників «Муніципальної охорони» прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський підкреслив, що оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів. «Тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу», – наголосив він.

Інна Катющенко, генеральний директор Edipresse Media, що видає жіночі журнали, і дружина Олега Катющенка, білборди з яким проросійського пропагандистського змісту з’явилися в ніч на 30 січня в Києві, заявила про непричетність її чоловіка до цього злочину

поклейщикам платили по 2000 грн. правоохоронці затримали тих, хто вночі розклеїв по столиці білборди із проросійською пропагандою. Повідомлялося, що вони дають пояснення співробітникам Служби безпеки України. За деякими даними, Згодом









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