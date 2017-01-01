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    Столична влада відзвітувала, скільки спецтехніки кинуто на прибирання міста від снігу

    Комунальники працювали протягом ночі над ліквідацією наслідків негоди
    276 одиниць основної та допоміжної спецтехніки та 27 бригад із ручного прибирання КК «Київавтодор» працювали у посиленому режимі протягом ночі з 20 на 21 грудня. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». «Головним завданням було очищення від снігу підходів до наземних та підземних
    • 21 Грудня, 12:37
    • Розсилка
    Комунальники прибирають сніг з вулиць столиці
    Комунальники прибирають сніг з вулиць столиці

    Комунальники працювали протягом ночі над ліквідацією наслідків негоди

    276 одиниць основної та допоміжної спецтехніки та 27 бригад із ручного прибирання КК «Київавтодор» працювали у посиленому режимі протягом ночі з 20 на 21 грудня. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    «Головним завданням було очищення від снігу підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, сходових маршів, тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що не припинялись роботи з вивезення снігу з доріг та вулиць столиці, зокрема, лише за 2 останні доби підприємства корпорації вивезли 12435 тонн снігу на заздалегідь визначені міською владою майданчики для його складування.

    Зазначимо, що дорожники вже протягом четвертої доби працюють у посиленому режимі.

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    Столична влада відзвітувала, скільки спецтехніки кинуто на прибирання міста від снігу
    Столична влада відзвітувала, скільки спецтехніки кинуто на прибирання міста від снігу
    Столична влада відзвітувала, скільки спецтехніки кинуто на прибирання міста від снігу
    Столична влада відзвітувала, скільки спецтехніки кинуто на прибирання міста від снігу

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