За даними влади, ярмарки працюють у великих спальних районах щодня з 8:00 до 17:00. Більшість з них розташовані на Лівому березі, але є і на Правому.

Тим часом, в місті з'явилося чимало стихійних майданчиків з продажу хвойних дерев – на будь-який смак і гаманець. У скільки ж обійдеться покупка новорічного дерева на вулицях міста дізналися журналісти.

Офіційний ярмарок: місце є, але ялинок немає

Ми вирішили зайти на ярмарок, який анонсували на розі вулиць Дорогожицької і Сім'ї Хохлових. Перехрестя знаходиться неподалік від телевежі, в районі військового кладовища. Місце для розміщення ялинкового базару там дійсно є, але ось сам ярмарок станом на 19 грудня там так і не з'явився. "Ялинок тут точно не було", – розповіли охоронці з кладовища.

Тут повинен був бути офіційний ялинковий базар. Фото: Міла Князьська-Ханова

Нагадаємо, згідно з анонсом КМДА, ялинкові базари мали з'явитися за наступними адресами:

вул. Петра Григоренка, 24, на розі вулиць Ревуцького та Вишняківської, Харківське шосе, 49;

Харківське шосе, 144, вул. Урлівська, 11/44, вул. Михайла Драгоманова, 1, вул. Михайла Драгоманова, 1н;

перетин вулиць Урловської і Анни Ахматової, перетин вулиць Анни Ахматової і Михайла Драгоманова, вул. Декабристів, 9;

вул. Анни Ахматової, 20/22, перетин вулиць Анни Ахматової та Петра Григоренка, вул. Єлизавети Чавдар, 1, вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Бориса Гмирі, 1, перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького, вул. Тростянецька, 7, вул. Олени Пчілки, 2;«Осокорки»);

вул. Михайла Гришка, 3, вул. Бориса Гмирі, 8, вул. Михайла Гришка, 8, вул. Олександра Мішуги, 3в;

проспект Миколи Бажана, 3, проспект Миколи Бажана, 36 (за переходом), вул. Срібнокільська, 2а;

вул. Архітектора Вербицького, 28А, Харківське шосе, 158, вул. Ялтинська, 5а;

вул. Петра Григоренка, 26, вул. Архітектора Вербицького, 16, вул. Петра Григоренка, 41;

вул. Багговутівська, 8-10, вул. Щусєва, 44, вул. Щербаківського, 56;

ріг вул. Дорогожицької та вул. С. Хохлових, ріг вул. Туполєва і вул. Турчина, вул. Шамрила, 10.

Стихійні майданчики на вулицях: торгують соснами з Житомирщини і Чернігова

Трохи далі, біля переходу на вулиці Олени Теліги, ми на вихідних знайшли ще один майданчик з продажу новорічних дерев. В асортименті були тільки невеликі сосни, від метра до півтора. На кожній – невелика біла бірка зі штрихкодом і значком, що зображує хвойне дерево. Деякі деревця – з дерев'яними підставками.

Фото: Міла Князьська-Ханова

«Ми привезли їх з Житомирської області, самі рубали. Вони росли на пісковику, не в лісі. Відчуваєте, як пахнуть? Їх добре розбирають», – зізнався продавець.

Ціна питання – від 150 до 300 гривень, залежно від розміру сосни. Люди, що проходили повз, зупинялися, придивляючись до дерев – вони дійсно дуже приємно пахнули.

У вівторок в цьому ж місці ми помітили вже іншого продавця з соснами, але вже без бірок.

Фото: Міла Князьська-Ханова

Соснами торгують і на вулиці Вадима Гетьмана. Дівчина-продавець розповіла, що деревця з Житомирщини. Бірок ми на деревцях не помітили, вартість коливається від 100 до 200 гривень. Асортимент, за словами продавця, щодня поповнюється.

Торгівля біля ринків: на Подолі – найдорожчі

Біля великого ринку «Оболонь» біля станції метро «Героїв Дніпра», де в минулому році був майданчик з продажу ялинок, в неділю зрізаних хвойних дерев не було. Але серед стихійних торговців ми помітили лоток з живими блакитними ялинками. Їх вартість з'ясувати не вдалося: продавця біля деревця не було.

Фото: Міла Князьська-Ханова

А ось в сквері навпроти Житнього ринку – відразу дві машини з хвойними деревами на будь-який смак. Вони з'явилися там в понеділок. В асортименті – ялинки, сосни та навіть «породиста» блакитна ялина.

Фото: Міла Князьська-Ханова

«Всі – з різних місць. Дерева в горщиках стартують від тисячі гривень. З гілочок ялиці – від 100 гривень, сосни – від 200. А сосна в мій зріст коштує дві тисячі гривень, якщо треба – привеземо додому», – розповів нам високий продавець.

На майданчику ми помітили і покупців: жінка з дитиною пригледіла пухнасту ялинку трохи більше метра за 500 гривень.

Фото: Міла Князьська-Ханова

Тим часом, екологи та правоохоронці радять купувати ялинки в перевірених місцях – на офіційних ялинкових базарах або в супермаркетах. Ну, а якщо ви ще не встигли поставити в будинку новорічне дерево – можна ввечері помилуватися головною ялинкою столиці, яка вже постала перед киянами у всій красі: з 19 грудня офіційно відкрили новорічне містечко і вона засяяла.