У Києві виявили три сотні покинутих автомобілів



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З початку цього року з вулиць Києва прибрали 14 покинутих авто

На вулицях Києва в результаті рейду з перевірки покинутих транспортних засобів виявлено 304 автомобілі.

За 9 місяців 2019 року комунальне підприємство «Київблагоустрій» демонтувало 14 безхозних автомобілів (без номерних знаків). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат.

41 власнику, чиї транспортні засоби були виявлені на вулицях столиці, направлені листи з проханням перемістити їх на спеціально відведені місця для тривалого зберігання.

Також Пабат навів дані щодо кількості покинутих авто по районах столиці:

Дарницький район - 103 транспортних засоби

Печерський район - 73

Подільський район - 55

Деснянський район -25

Дніпровський район - 33

Голосіївський район -15.

Оболонська, Солом'янська та Шевченківська держадміністраціі не надали даних про кількість покинутих автомобілів.

Як повідомлялося, станом на березень 2019 року на вулицях Києва налічувався 581 покинутий, занедбаний або старий транспортний засіб.

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