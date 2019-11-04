У Києві виявили три сотні покинутих автомобілів
З початку цього року з вулиць Києва прибрали 14 покинутих авто
На вулицях Києва в результаті рейду з перевірки покинутих транспортних засобів виявлено 304 автомобілі.
За 9 місяців 2019 року комунальне підприємство «Київблагоустрій» демонтувало 14 безхозних автомобілів (без номерних знаків). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат.
41 власнику, чиї транспортні засоби були виявлені на вулицях столиці, направлені листи з проханням перемістити їх на спеціально відведені місця для тривалого зберігання.
Також Пабат навів дані щодо кількості покинутих авто по районах столиці:
- Дарницький район - 103 транспортних засоби
- Печерський район - 73
- Подільський район - 55
- Деснянський район -25
- Дніпровський район - 33
- Голосіївський район -15.
Оболонська, Солом'янська та Шевченківська держадміністраціі не надали даних про кількість покинутих автомобілів.
Як повідомлялося, станом на березень 2019 року на вулицях Києва налічувався 581 покинутий, занедбаний або старий транспортний засіб.