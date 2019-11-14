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    Кличко показав, як Київ обмежує в’їзд вантажівок (фото, відео)

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    Вантажівкам заборонено в'їзд у Київ у години пік - Кличко показав, як Київ обмежує в’їзд вантажівок (фото, відео)
    Вантажівкам заборонено в'їзд у Київ у години пік
    Фото: пресслужба мера Києва

    Впроваджувати такі зміни розпочали на в’їзді в Київ зі сторони Житомира

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як столиця обмежує в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною вагою понад 4,5 тонни в межі міста.

    Відео мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Столиця обмежує в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі міста у години пік - із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати такі зміни розпочали на в’їзді в Київ зі сторони Житомира. Згодом обмеження розповсюдиться і на інші в’їзди», - зазначив Кличко у дописі до відео.

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    Кличко показав, як Київ обмежує в’їзд вантажівок (фото, відео)
    Кличко показав, як Київ обмежує в’їзд вантажівок (фото, відео)
    Кличко показав, як Київ обмежує в’їзд вантажівок (фото, відео)
    Кличко показав, як Київ обмежує в’їзд вантажівок (фото, відео)
    Кличко показав, як Київ обмежує в’їзд вантажівок (фото, відео)

    Рішення Київради, що обмежує рух фур столицею, було ухвалене ще у 2013 році. Тепер, завдяки злагодженій роботі Муніципальної варти і Нацполіції, без якої це зробити неможливо, його почали імплементувати.

    «Наразі триває інформування про нові правила водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань», - додав мер.

    За добу в Київ в’їжджає до 50 тисяч вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екологічній ситуації в місті.

    У планах - обмежувати в‘їзд у столицю з 5-ти основних трас, що сполучають Київ з прилеглими регіонами.

    Нагадаємо, у Києві з 7 листопада обмежено в'їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни у години пік з 07:00 до 10:00 ранку і ввечері з 17:00 до 20:00.

    Віталій Кличко Київ дороги вантажівки столиця
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