Кличко показав, як Київ обмежує в’їзд вантажівок (фото, відео)



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Вантажівкам заборонено в'їзд у Київ у години пік Фото: пресслужба мера Києва

Впроваджувати такі зміни розпочали на в’їзді в Київ зі сторони Житомира

Мер Києва Віталій Кличко показав, як столиця обмежує в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною вагою понад 4,5 тонни в межі міста.

Відео мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Столиця обмежує в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі міста у години пік - із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати такі зміни розпочали на в’їзді в Київ зі сторони Житомира. Згодом обмеження розповсюдиться і на інші в’їзди», - зазначив Кличко у дописі до відео.

Рішення Київради, що обмежує рух фур столицею, було ухвалене ще у 2013 році. Тепер, завдяки злагодженій роботі Муніципальної варти і Нацполіції, без якої це зробити неможливо, його почали імплементувати.

«Наразі триває інформування про нові правила водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань», - додав мер.

За добу в Київ в’їжджає до 50 тисяч вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екологічній ситуації в місті.

У планах - обмежувати в‘їзд у столицю з 5-ти основних трас, що сполучають Київ з прилеглими регіонами.

Нагадаємо, у Києві з 7 листопада обмежено в'їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни у години пік з 07:00 до 10:00 ранку і ввечері з 17:00 до 20:00.