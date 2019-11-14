Кличко показав, як Київ обмежує в’їзд вантажівок (фото, відео)
Впроваджувати такі зміни розпочали на в’їзді в Київ зі сторони Житомира
Мер Києва Віталій Кличко показав, як столиця обмежує в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною вагою понад 4,5 тонни в межі міста.
Відео мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
«Столиця обмежує в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі міста у години пік - із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати такі зміни розпочали на в’їзді в Київ зі сторони Житомира. Згодом обмеження розповсюдиться і на інші в’їзди», - зазначив Кличко у дописі до відео.
Рішення Київради, що обмежує рух фур столицею, було ухвалене ще у 2013 році. Тепер, завдяки злагодженій роботі Муніципальної варти і Нацполіції, без якої це зробити неможливо, його почали імплементувати.
«Наразі триває інформування про нові правила водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань», - додав мер.
За добу в Київ в’їжджає до 50 тисяч вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екологічній ситуації в місті.
У планах - обмежувати в‘їзд у столицю з 5-ти основних трас, що сполучають Київ з прилеглими регіонами.
Нагадаємо, у Києві з 7 листопада обмежено в'їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни у години пік з 07:00 до 10:00 ранку і ввечері з 17:00 до 20:00.