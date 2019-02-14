Столична влада вирішила, що на Поштовій буде і музей, і торговий центр



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На Поштовій площі буде продовження археологічних досліджень, які є

На Поштовій площі в Києві побудують і музей, і торговий центр на місці, де під час будівництва знайшли фрагмент вулиці ХІ-ХІІ ст. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Будівельники мають продовжувати укріплення підземної частини, але зі збереженням доступу для археологів.

«На Поштовій площі буде продовження археологічних досліджень, які є. Міністерство культури має дати дозвіл на продовження археологічних робіт, а будівельники повинні далі продовжувати укріплення підземної частини Поштової площі, але зі збереженням доступу для археологів. Це інвестиційний проект, там буде торговий центр, але і обов’язково буде музей», - заявив Мондриївський у коментарі телеканалу «112 Україна».

Нагадаємо, 29 листопада 2018 року Київрада підтримала проект рішення, що передбачає припинення або істотну зміну інвестиційного договору із забудовником, який хотів побудувати торговий центр на Поштовій площі.