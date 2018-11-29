Київрада підтримала припинення договору із забудовником Поштової площі



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Стародавня вулиця розміщена під Поштовою площею Фото: Александр Яремчук

Проект рішення містить три можливих сценарії розвитку подій

Сьогодні, 29 листопада, Київрада підтримала проект рішення, що передбачає припинення або істотну зміну інвестиційного договору із забудовником, який хотів побудувати торговий центр на Поштовій площі.

«За» проголосували 95 депутатів.

«Ми провели титанічну роботу, щоб створити цей документ. У результаті, в ньому йдеться про те, щоб припинити інвестиційний договір або змінити його так, щоб там був музей», - прокоментував проект рішення Сергій Гусовський.

Проект рішення містить три можливих сценарії розвитку подій:

КМДА запропонує інвестору компанії ТОВ «Хенсфорд-Україна» припинити або змінити договір (щоб він був прийнятний для міста);

якщо інвестор відмовиться добровільно припинити договір, то КМДА проаналізує, чи виконувались належним чином вимоги договору і, за наявності порушень, і в разі відмови інвестора внести відповідні зміни в договір, КМДА скористається правом розірвати договір в односторонньому порядку;

якщо будуть відсутні порушення інвестиційного договору з боку інвестора, або в разі відмови інвестора внести зміни в договір, КМДА ініціює розірвання договору через суд у зв'язку з істотною зміною обставин (виявлення численних знахідок археологічного характеру, що мають визначну історико-культурну цінність).

Раніше 11 жовтня Київрада в першому читанні підтримала проект рішення про припинення договору з компанією «Хенсфорд-Україна», яка є забудовником Поштової площі.

Джерело: Дело