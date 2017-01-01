Столичні правоохоронці розшукують чоловіка, який зник із дитиною співмешканки

Місцезнаходження 6-річної дівчинки разом із колишнім співмешканцем її матері встановлюють із 10 серпня 2017 року. За даним фактом розпочато кримінальне провадження

До поліції Печерського району столиці звернулася місцева мешканка, яка повідомила про те, що 10 серпня її цивільний чоловік разом із малолітньою дочкою зникли. Про це інформує відділ комунікації столичної поліції, повідомляє «Главком». Встановлено, що мати передала своєму 41-річному співмешканцю 6-річну доньку, щоби він дочекався



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Місцезнаходження 6-річної дівчинки разом із колишнім співмешканцем її матері встановлюють із 10 серпня 2017 року. За даним фактом розпочато кримінальне провадження

До поліції Печерського району столиці звернулася місцева мешканка, яка повідомила про те, що 10 серпня її цивільний чоловік разом із малолітньою дочкою зникли.

Про це інформує відділ комунікації столичної поліції, повідомляє «Главком».

Встановлено, що мати передала своєму 41-річному співмешканцю 6-річну доньку, щоби він дочекався приїзду няні. Однак вони никли і до цього часу про них нічого невідомо.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцязнаходження зниклих.

Агеєв Андрій Леонідович, 1976 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, смт Щастя.

Прикмети чоловіка: зріст 187 см, худорлявий, має тату на лівому плечі у вигляді черепа і зображення вовка на грудях зліва, сіро-голубі очі, носить окуляри для зору, коротке темно-русяве волосся.

Обесса Євангеліна Андріївна, 2011 р.н.

Прикмети дівчинки: зріст 118 см, повної статури, темно-русяве волосся, сіро-голубі очі, має шрам, який залишився після операції з видалення апендикса.

Поліція звертається до громадян, які бачили цих осіб або знають, де вони перебувають, із проханням повідомити за телефоном: 102 або 280-70-42.