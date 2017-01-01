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    Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

    21 грудня на дорогах Києва ожеледиця
    Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Враховуючи погодні умови, Управління з питань
    • 21 Грудня, 06:57
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    Ожеледиця
    Ожеледиця

    21 грудня на дорогах Києва ожеледиця

    Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

    Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    Враховуючи погодні умови, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

    Поради водіям:

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути, напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись (удар, спрямований на вас, зменшить силу);
    • будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
    • обходьте металеві кришки люків – зазвичай вони вкриті льодом.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій просить киян бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій.

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