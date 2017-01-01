Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

21 грудня на дорогах Києва ожеледиця

Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Враховуючи погодні умови, Управління з питань



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Ожеледиця

21 грудня на дорогах Києва ожеледиця

Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

Враховуючи погодні умови, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

Поради водіям:

дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції, відмовляйтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть привести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі; Читайте також У Чернігові хлопця вдарило струмом у тролейбусі: він у реанімації 21 Грудня, 04:27 Велика пожежа у Києві: евакуйовано 25 мешканців 20 Грудня, 22:46

за погіршення погодних умов із інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути, напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись (удар, спрямований на вас, зменшить силу);

будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – зазвичай вони вкриті льодом.

Управління з питань надзвичайних ситуацій просить киян бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій.