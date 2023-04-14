Головна Київ Новини
search button user button menu button

Підтоплення на Київщині: рівень води, ймовірно, буде підніматися

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підтоплення на Київщині: рівень води, ймовірно, буде підніматися
фото: ДСНС

15-18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м

Внаслідок підняття рівня води у річці Десна, у Броварському районі Київщини підтоплено село Погреби Зазимської територіальної громади. Рятувальники провели евакуацію сім’ї, в складі двох дорослих, двох діток та собаки, що опинились заблокованими в межах свого домоволодіння, внаслідок розливу річки вночі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У ДСНС прогнозують ймовірність підтоплень у кількох регіонах.

«13-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки – червоний)», – йдеться в повідомленні.

15-18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рiвнями та подальше затоплення заплав.

5 фото
На весь екран

Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що за прогнозами синоптиків з кінця квітня до початку травня знову очікуються рясні дощі. Гідрослужби столиці працюють у посиленому режимі і моніторять місця можливих підтоплень. Рівень водопілля у столиці цієї весни значно вищий за минулорічний. Житловим масивам з багатоквартирними будинками та промисловим об’єктам загрози він не несе. Але ризик підтоплень існує для окремих територій. 

«На жаль, ризик підтоплень існує для окремих територій приватної та садово-дачної забудови в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки. Можливе також часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра – в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина. Жителів цих територій та тих, хто мешкає поряд з водоймами, просимо врахувати прогнози синоптиків та підготуватись до імовірних підтоплень: перенести найцінніші речі на верхні поверхи приватних будівель, вимкнути електрику, газ, побутові прилади. У випадку затоплення будьте готові до евакуації рятувальними службами», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що рятувальники та житлово-комунальні служби Києва сформували алгоритм спільних дій. Підготовлена техніка, зокрема плавзасоби для роботи в умовах повені та спричинених нею підтоплень. Рятувальні служби перебувають на постійному зв’язку з Українським гідрометцентром, який аналізує розвиток гідрометеорологічної ситуації у басейні Дніпра.

Нагадаємо, що в Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напружено. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. 

Теги: стихійні лиха Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через прорив дамби у Вишгородському районі Київщину заливає водою
Весняне водопілля: на Київщині значно піднявся рівень води (фото)
Сьогодні, 16:51
Негода на Київщині: столичним набережним загрожує підтоплення, до Іванкова лише в об'їзд (фото)
Негода на Київщині: столичним набережним загрожує підтоплення, до Іванкова лише в об'їзд (фото)
Сьогодні, 10:11
Прорив дамби у Вишгородському районі
Київ та три райони області під загрозою підтоплення
Вчора, 16:17

Новини

Коли запрацює метро на Виноградарі: Кличко назвав рік
Коли запрацює метро на Виноградарі: Кличко назвав рік
Підтоплення на Київщині: рівень води, ймовірно, буде підніматися
Підтоплення на Київщині: рівень води, ймовірно, буде підніматися
Кличко закликав мешканців столиці залишитися вдома у Великодню ніч
Кличко закликав мешканців столиці залишитися вдома у Великодню ніч
Монастир Московської церкви у Києві визначив «найбільш зрозумілу мову» (фото)
Монастир Московської церкви у Києві визначив «найбільш зрозумілу мову» (фото)
Весняне водопілля: на Київщині значно піднявся рівень води (фото)
Весняне водопілля: на Київщині значно піднявся рівень води (фото)
На в'їзді в Київ прикордонники виявили монаха УПЦ МП з компрометуючими матеріалами (фото)
На в'їзді в Київ прикордонники виявили монаха УПЦ МП з компрометуючими матеріалами (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8433
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8240
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
6324
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
4818
Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)
4534
Зв'язок ПЦУ з Порошенком. Митрополит Епіфаній зробив спеціальну заяву (відео)
4118
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Сьогодні, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Сьогодні, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту