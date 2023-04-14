Підтоплення на Київщині: рівень води, ймовірно, буде підніматися

15-18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м

Внаслідок підняття рівня води у річці Десна, у Броварському районі Київщини підтоплено село Погреби Зазимської територіальної громади. Рятувальники провели евакуацію сім’ї, в складі двох дорослих, двох діток та собаки, що опинились заблокованими в межах свого домоволодіння, внаслідок розливу річки вночі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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У ДСНС прогнозують ймовірність підтоплень у кількох регіонах.

«13-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки – червоний)», – йдеться в повідомленні.

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15-18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рiвнями та подальше затоплення заплав.

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Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що за прогнозами синоптиків з кінця квітня до початку травня знову очікуються рясні дощі. Гідрослужби столиці працюють у посиленому режимі і моніторять місця можливих підтоплень. Рівень водопілля у столиці цієї весни значно вищий за минулорічний. Житловим масивам з багатоквартирними будинками та промисловим об’єктам загрози він не несе. Але ризик підтоплень існує для окремих територій.

«На жаль, ризик підтоплень існує для окремих територій приватної та садово-дачної забудови в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки. Можливе також часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра – в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина. Жителів цих територій та тих, хто мешкає поряд з водоймами, просимо врахувати прогнози синоптиків та підготуватись до імовірних підтоплень: перенести найцінніші речі на верхні поверхи приватних будівель, вимкнути електрику, газ, побутові прилади. У випадку затоплення будьте готові до евакуації рятувальними службами», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що рятувальники та житлово-комунальні служби Києва сформували алгоритм спільних дій. Підготовлена техніка, зокрема плавзасоби для роботи в умовах повені та спричинених нею підтоплень. Рятувальні служби перебувають на постійному зв’язку з Українським гідрометцентром, який аналізує розвиток гідрометеорологічної ситуації у басейні Дніпра.

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Нагадаємо, що в Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напружено. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра.