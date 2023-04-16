На Київщині відключили світло: що трапилось

В енергетичній компанії про аварію подробиці не повідомляють

Поки невідомо, коли у Борисполі відновлять електропостачання

У Борисполі сьогодні, 16 квітня, застосували аварійні відключення світла. Про це повідомили в Бориспільській міській раді.

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«У місті аварійні відключення світла. Без напруги чотири високовольтні лінії. Фахівці ДТЕК працюють на місці», – йдеться в повідомленні мерії Борисполя.

В енергетичній компанії про аварію подробиці не повідомляють. Також поки що невідомо, коли у Борисполі відновлять електропостачання та скільки абонентів залишаються без світла через аварію.

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Жителі Борисполя у соцмережах пишуть, що зранку у місті знеструмлені декілька вулиць.

Своєю чергою у ДТЕК повідомили, що у місті без напруги чотири високовольтні лінії: на місці пошкодження працюють фахівці.

Додамо, що на думку опитаних «Центром Разумкова» експертів адміністративне регулювання цін на електроенергію не сприяє залученню необхідних інвестицій для розвитку енергосистеми.

Нагадаємо, що фахівці «Укренерго», ДТЕК та інших енергетичних компаній перевершили всі очікування і запобігли колапсу енергосистеми.

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Раніше йшлося про те, що Україна налагодила експорт електроенергії у Молдову та Польщу, наразі енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності.