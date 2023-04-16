Головна Київ Новини
search button user button menu button

Велика вода у Києві: чоловіки ловили рибу просто з машини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Велика вода у Києві: чоловіки ловили рибу просто з машини
Кияни рибалили просто з машини
фото: скріншот із відео

У столиці після сильних злив затопило берегову зону

У Деснянському районі Києва внаслідок підйому води затопило прибережну полосу неподалік парку «Муромець» біля Північного мосту. Через це деякі кияни ловлять рибу просто з частково підтопленої парковки між машинами. Про це повідомили в соціальних мережах. Рівень води в столиці поки продовжує підніматись.

«Київ, рибалка просто з машини», – ідеться в повідомленні.

Увага! На відео є нецензурна лексика!

Нагадаємо, у Києві після сильних злив затопило берегову зону. Через розлив Дніпра під водою опинилися набережні в кількох районах міста. Зокрема, затоплено частину парку «Наталка» в районі набережної від парку до Поштової площі. Також рівень води піднявся біля мосту Метро та нової набережної на лівому березі, неподалік мосту.

Нагадаємо, триває сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Стихія вирує на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На даний час гідрологічна ситуація контрольована. 

У Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напруженою.

Теги: метро машини кияни відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В енергетичній компанії про аварію подробиці не повідомляють
На Київщині відключили світло: що трапилось
Сьогодні, 12:04
У Пісківці Київської області внаслідок ураження струмом загинув чоловік
На Київщині чоловік, спускаючись у затоплений підвал, загинув від ураження струмом
Вчора, 22:57
Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що «шкодує» через рішення Варшави тимчасово обмежити експорт сільгосппродукції з України
Варшава призупиняє імпорт сільгосппродукції з України. Київ відреагував
Вчора, 22:38

Новини

Велика вода у Києві: чоловіки ловили рибу просто з машини
Велика вода у Києві: чоловіки ловили рибу просто з машини
Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці
Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці
На Київщині відключили світло: що трапилось
На Київщині відключили світло: що трапилось
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
Мешканці Гостомеля виявили небезпечну знахідку біля паркану власного будинку (фото)
Мешканці Гостомеля виявили небезпечну знахідку біля паркану власного будинку (фото)
На Київщині чоловік, спускаючись у затоплений підвал, загинув від ураження струмом
На Київщині чоловік, спускаючись у затоплений підвал, загинув від ураження струмом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
45K
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
18K
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
8807
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
8531
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)
7915
Росіянка за рік написала 922 доноси, щоб не платити репарації українцям

Новини

Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Сьогодні, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
Сьогодні, 00:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту