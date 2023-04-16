Велика вода у Києві: чоловіки ловили рибу просто з машини

У столиці після сильних злив затопило берегову зону

У Деснянському районі Києва внаслідок підйому води затопило прибережну полосу неподалік парку «Муромець» біля Північного мосту. Через це деякі кияни ловлять рибу просто з частково підтопленої парковки між машинами. Про це повідомили в соціальних мережах. Рівень води в столиці поки продовжує підніматись.

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«Київ, рибалка просто з машини», – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Києві після сильних злив затопило берегову зону. Через розлив Дніпра під водою опинилися набережні в кількох районах міста. Зокрема, затоплено частину парку «Наталка» в районі набережної від парку до Поштової площі. Також рівень води піднявся біля мосту Метро та нової набережної на лівому березі, неподалік мосту.

Нагадаємо, триває сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Стихія вирує на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На даний час гідрологічна ситуація контрольована.

У Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напруженою.