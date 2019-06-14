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    Столичний залізничний вокзал евакуюють через «мінування»

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    Столичний залізничний вокзал евакуюють через «мінування»

    Будівля вокзалу оточена правоохоронцями

    На Центральному залізничному вокзалі Києва станом на 17.00 проводять евакуацію у зв'язку з повідомленням про замінування.

    Будівля вокзалу оточена правоохоронцями, вхід до неї перекрито захисними стрічками. З будівлі вокзалу евакуюють людей у зв'язку з повідомленням про замінування.

    Прохід підземними переходами під вокзалом дозволений.

    Як напередодні розповіли в МВС, останнім часом багато повідомлень про «замінування» різних об'єктів у різних областях України надходять з Росії. «У нас майже щодня не минає, щоб таких повідомлень не було, майже кожен день. Але інша річ, коли їх є одне чи п'ять по країні у різних місцях, а інша мова, коли їх 55 або 77 на різних об'єктах», - уточнив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

    Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, що робити у разі отримання повідомлення про мінування медзакладу.

    11 червня також повідомлялося, що за добу в Україні «замінували» понад 330 об'єктів.

    Джерело: Укрінформ

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