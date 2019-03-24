Столичний житель вирощував у власній квартирі коноплі



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В одній із кімнат були обладнані теплиці

У Києві поліцейські викрили чоловіка, який виготовляв і збував наркотики. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, у ході реалізації оперативної інформації працівники слідчого відділу Головного управління Національної поліції у місті Києві спільно зі співробітниками Київського управління внутрішньої безпеки НПУ та за процесуального керівництва прокуратури міста Києва викрито 30-річного чоловіка, який у власній оселі вирощував канабіс. Під час затримання та санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в одній із кімнат обладнані теплиці та приладдя для вирощування конопель: ультрафіолетові лампи, вентиляційну і зрошувальну системи.

Крім того, працівники поліції вилучили ємності із висушеною подрібненою коноплею, яку він зберігав, щоби продати. Усі речові докази направлені на експертне дослідження.

Розпочато два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.