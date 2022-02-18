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    Столиця посеред зими побачила першу веселку у 2022 році (фото)

    Появі веселки сприяли рясні опади&nbsp; - Столиця посеред зими побачила першу веселку у 2022 році (фото)

    Появі веселки сприяли рясні опади 

    фото: glavcom.ua

    За останні десятиліття змінилися кліматичні умови, у холодні місяці стало значно тепліше, часто йдуть дощі

    Незвичайне, як для зими, природне явище спостерігали 18 лютого кияни. Після дощу у небі з'явилася веселка.

    Рідкісному природному явищу сприяла плюсова температура – у Києві близько п'яти градусів тепла. Народні прикмети свідчать, що побачити взимку веселку – на превелику удачу.

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    Столиця посеред зими побачила першу веселку у 2022 році (фото)
    Столиця посеред зими побачила першу веселку у 2022 році (фото)
    Столиця посеред зими побачила першу веселку у 2022 році (фото)
    фото: glavcom.ua

    Як відомо, синоптики розповіли, до якої погоди готуватися киянам.

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    Теги: Київ кияни столиця природа
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    Столиця посеред зими побачила першу веселку у 2022 році (фото)