Столиця посеред зими побачила першу веселку у 2022 році (фото)
Появі веселки сприяли рясні опади
фото: glavcom.ua
За останні десятиліття змінилися кліматичні умови, у холодні місяці стало значно тепліше, часто йдуть дощі
Незвичайне, як для зими, природне явище спостерігали 18 лютого кияни. Після дощу у небі з'явилася веселка.
Рідкісному природному явищу сприяла плюсова температура – у Києві близько п'яти градусів тепла. Народні прикмети свідчать, що побачити взимку веселку – на превелику удачу.
Як відомо, синоптики розповіли, до якої погоди готуватися киянам.
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