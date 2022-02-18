У Києві відбулася акція «Ангели пам'яті» на честь річниці розстрілів на Майдані (фото)

Паперових ангелів у Києві розвішують на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців

Паперових ангелів у Києві розвішують на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців

На Алеї Героїв Небесної Сотні сьогодні відбулась тиха акція «Ангели пам'яті»

Сьогодні, 18 лютого, на Алеї Героїв Небесної Сотні проходить тиха акція «Ангели пам’яті» до річниці розстрілів на Майдані. Про це повідомив Великий Київ.

Ініціатором акції «Ангели пам’яті» стала українська співачка та громадський діяч Анжеліка Рудницька, яка 2014 року започаткувала символічну традицію поминати загиблих під час Революції Гідності білими янголами.

Щороку українці створюють тисячі витинанок – янголів у Києві розвішують на деревах, що були свідками розстрілу українців, котрі відстоювали своє право за гідність. Кожен може приєднатися і принести свого янгола. Акція тиха, люди приходять і тихенько вішають витвір.

Цього року вони зроблені не лише з паперу. Тут можна побачити дуже гарних янголів з різних тканин, ниток, а ще з соломи.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності в Києві розпочався найжорсткіший етап протистоянь. «Мирний наступ» активістів у напрямку Верховної Ради завершився зіткненнями між силовиками, протестувальниками та «тітушками», внаслідок чого того дня загинуло 23 людини.

Цьогоріч «Ангели пам’яті» триватимуть 18-20 лютого. Акція «Ангели пам’яті» проходить за підтримки команди Національний музей Революції Гідності (Maidan Museum).

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