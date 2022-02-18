У Києві через раннє тепло почала розпускатися верба (фото)

Верба вже випустила «котиків»

В Києві через аномальне тепло почали розпускатися гілки верби. Стовпчики термометрів показують шість градусів тепла вдень. Фотографіями поділилася киянка Наталья Володько.

Через аномальне тепло для лютого, в Києві почали розпускатися деякі дерева. Зокрема, верба вже випустила «котиків», які зазвичай спостерігаються на деревах в середині березня, а стовпчики термометрів вдень показують +6º, що зовсім не характерно для типового лютневого дня.

Крім цього, на фото видно, як річки та озера починають танути, а пейзажі все більше наповнюються весняними фарбами.

Нагадаємо, розраховувати на спекотну весну та літо мешканцям Києва в 2022 році не варто.

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