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    У Києві через раннє тепло почала розпускатися верба (фото)

    Стовпчики термометрів вдень показують +6 градусів - У Києві через раннє тепло почала розпускатися верба (фото)
    Стовпчики термометрів вдень показують +6 градусів
    фото: Наталья Володько/facebook

    Верба вже випустила «котиків»

    В Києві через аномальне тепло почали розпускатися гілки верби. Стовпчики термометрів показують шість градусів тепла вдень. Фотографіями поділилася киянка Наталья Володько.

    Через аномальне тепло для лютого, в Києві почали розпускатися деякі дерева. Зокрема, верба вже випустила «котиків», які зазвичай спостерігаються на деревах в середині березня, а стовпчики термометрів вдень показують +6º, що зовсім не характерно для типового лютневого дня.

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    У Києві через раннє тепло почала розпускатися верба (фото)
    У Києві через раннє тепло почала розпускатися верба (фото)
    У Києві через раннє тепло почала розпускатися верба (фото)
    У Києві через раннє тепло почала розпускатися верба (фото)
    У Києві через раннє тепло почала розпускатися верба (фото)
    фото: Наталья Володько/facebook

    Крім цього, на фото видно, як річки та озера починають танути, а пейзажі все більше наповнюються весняними фарбами.

    Нагадаємо, розраховувати на спекотну весну та літо мешканцям Києва в 2022 році не варто.

    Також, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: Київ весна природа
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    У Києві через раннє тепло почала розпускатися верба (фото)