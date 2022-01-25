Прогноз погоди на лютий: Укргідрометцентр розповів, чого очікувати

Цього року у лютому в деяких регіонах України очікується менша кількість опадів, аніж зазвичай

Погода в лютому 2022 року зберігатиметься в межах кліматичної норми, але в деяких регіонах очікується менша кількість опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня місячна температура повітря у лютому передбачається 0...-4°, а на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму – до +1°, що близько до норми.

«Місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52-75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей менше за норму», – повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними фахівців, на решті території країни кількість опадів очікується в межах норми.

Зазвичай, середня місячна температура повітря у лютому в Україні складає 0...-5°, на високогір´ї Карпат -6°, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями +1...+4°.

«Абсолютний мінімум температури повітря -24...-39°, на півдні Одещини, в Криму -15...-23°. Абсолютний максимум температури повітря – +12...+20°, у південній частині, на Вінниччині та Прикарпатті місцями +21...+24°2», – розказали в Укргідрометцентрі.

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