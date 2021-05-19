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    На Київ знову суне гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки

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    Гроза очікується до кінця доби 19 травня - На Київ знову суне гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки
    Гроза очікується до кінця доби 19 травня
    Фото: Главком

    Киян попереджають про погіршення погодних умов

    Сьогодні, 19 травня, у Києві до кінця доби очікуються грози (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомив Український гідрометцентр.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Нагадаємо, 18 травня негода наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту було ускладнено.

    Через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори.

    На вулиці Іллінській, 8 на столичному Подолі потоки води підмили асфальт і автомобіль Mercedes провалився в яму посеред дороги.

    На Глибочицькому проїзді сталось обсипання ґрунту й падіння підпірної стінки.

    Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів.

    Тож у «Київавтодорі» перед дощовим тижнем дали завдання гідрослужбам працювати у посиленому режимі. Зокрема, комунальники очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

    Теги: прогноз погоди Київ негода дощ
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    На Київ знову суне гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки