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    У Києві дівчина влаштувала стрілянину заради ефектного відео

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    Коментатори у соцмережах намагаються вгадати якого призначення була зброя - У Києві дівчина влаштувала стрілянину заради ефектного відео
    Коментатори у соцмережах намагаються вгадати якого призначення була зброя
    Скріншот відео

    «Звичайні підліткові забавки» – підписано відеоролик

    У столиці дівчина влаштувала стрілянину на вулиці, позуючи для відео. Коментатори, що переглянули відеоролик сперечаються з якого саме пістолета стріляли: травматичного, травматичного чи стартового.

    Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ Оперативний».

    «Звичайні підліткові забавки. Добре, що не влучила у когось. Нічого ж такого, так?» – Йдеться в описі до відео.

    Раніше «тітушки» влаштували стрілянину біля будмайданчика в Києві. За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Ніхто не постраждав.

    Для затримання правопорушників у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію, під час якої правоохоронці затримали два автомобілі, на яких втекли зловмисники з місця події. Одну із автівок поліцейські затримали на території столиці, а іншу за межами Києва затримали наряди поліції Київської області.

    Теги: Київ зброя стрілянина
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