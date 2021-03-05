У Києві дівчина влаштувала стрілянину заради ефектного відео

Коментатори у соцмережах намагаються вгадати якого призначення була зброя

«Звичайні підліткові забавки» – підписано відеоролик

У столиці дівчина влаштувала стрілянину на вулиці, позуючи для відео. Коментатори, що переглянули відеоролик сперечаються з якого саме пістолета стріляли: травматичного, травматичного чи стартового.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ Оперативний».

«Звичайні підліткові забавки. Добре, що не влучила у когось. Нічого ж такого, так?» – Йдеться в описі до відео.

Раніше «тітушки» влаштували стрілянину біля будмайданчика в Києві. За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли. Ніхто не постраждав.

Для затримання правопорушників у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію, під час якої правоохоронці затримали два автомобілі, на яких втекли зловмисники з місця події. Одну із автівок поліцейські затримали на території столиці, а іншу за межами Києва затримали наряди поліції Київської області.