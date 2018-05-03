Суд визнав законним будівництво «монстра» на Андріївському узвозі

Суд відмовив Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА в задоволенні апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва

ПП «Маркон» і ТОВ «Кадорр-груп» мають хороші шанси завершити будівництво восьмиповерхового готелю по вулиці Андріївський узвіз, 14-16. Київський апеляційний адміністративний суд 23 квітня 2018 року залишив у силі рішення Окружного адмінсуду Києва, яким скасовано постанови Департаменту з питань державного



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Суд відмовив Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА в задоволенні апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва

ПП «Маркон» і ТОВ «Кадорр-груп» мають хороші шанси завершити будівництво восьмиповерхового готелю по вулиці Андріївський узвіз, 14-16. Київський апеляційний адміністративний суд 23 квітня 2018 року залишив у силі рішення Окружного адмінсуду Києва, яким скасовано постанови Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської міськдержадміністрації, які забороняють проведення робіт на об'єкті.

Про це KV стало відомо з рішення Київського апеляційного адміністративного суду.

Як зазначено в матеріалах справи, 15 лютого 2018 року ПП «Маркон» звернулося до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА. ПП зажадало визнати протиправним і скасувати два приписи цієї структури від 5 січня 2018 року: про усунення порушень вимог містобудівного законодавства та про призупинення підготовчих і будівельних робіт за адресою Андріївський узвіз, 14-16.

Справа розглядалася протягом двох тижнів. У підсумку, рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 6 березня 2018 року позов ПП «Маркон» був задоволений повністю. Дія обох приписів Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста КМДА було призупинено. Відповідне рішення ухвалив суддя Іван Смолій. Цей же суддя недавно виніс рішення в іншому будівельному конфлікті на користь ТОВ «Кадорр-груп», фірми, яка і будує на замовлення ПП «Маркон» скандальний висотний готель на Андріївському узвозі.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА подав на це рішення апеляцію. Чиновники КМДА послалися на те, що, мовляв, не з'ясовані всі обставини, що мають значення для справи. Представники зазначеного департаменту КМДА просили скасувати судове рішення першої інстанції і прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позову ПП «Маркон».

В ході розгляду апеляційної скарги суд з'ясував, що перевірка об'єкта за адресою Андріївський узвіз, 14-16 співробітниками Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА проводилася з 28 листопада 2017 року по 5 січня 2018 року.

Представник ПП «Маркон» в суді заявив, що «зупинення виконання робіт на об'єкті будівництва призводить до значних витрат і негативних наслідків для проведення робіт, які вже виконані, а через вплив погодних умов зупинка будівельних робіт призводить до руйнування недобудованих елементів об'єкта і, як наслідок, неможливості реалізації наступних етапів будівництва».

Зазначені факти своїм листом підтвердило і ТОВ «Кадорр-Україна». Також ПП «Маркон» аргументувало законність будівництва тим, що «науково-технічний супровід на об'єкті будівництва здійснюється Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА) в повній відповідності з містобудівним законодавством та будівельними нормами». На користь своєї версії вони надали витяги з висновків КНУБА, в яких встановлено, що будівництво не впливає на прилеглу територію і не загрожує сусіднім будівлям.

Суддя Євген Мезенцев погодився з тим, що припинення будівництва, дійсно, може негативно вплинути на процес будівництва. Він вирішив відмовити Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА в задоволенні апеляції. Дана постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в Касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду України в тридцятиденний термін.

Нагадаємо, 17 квітня під Київською міською державною адміністрацію влаштували акцію із вимогою припинити забудову Поштової площі та Андріївського узвозу.

Того ж дня повідомлялося, що Київрада вирішила розірвати договір з компанією-забудовником «Маркон», яка мала будувати готель на Андріївському узвозі.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада зупинила скандальне будівництво нового готелю на Андріївському узвозі, аби там не з’явився черговий «монстр».

Як повідомлялося, 11 квітня київські активісти заблокували будівництво багатоповерхового готелю в історичному центрі міста - на Андріївському узвозі, 14-16. Учасники акції протесту знесли металеві ворота, які огороджували місце будівництва, і захопили будівельний кран.