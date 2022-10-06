Купа начальства й один робітник. Фото з Кличком розвеселило мережу

«Коли фотограф – на вагу золота» – жартують українці

Мер Києва Віталій Кличко 6 жовтня проінспектував хід робіт із відновлення теплових мереж столиці, пошкоджених внаслідок російських обстрілів у Подільському районі столиці. На місце робіт мер виїхав разом із головою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, яка сьогодні прибула до Києва, Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк та директором Регіональної Місії USAID в Україні Джеймсом Хоупом.

Під час робочого спілкування фотограф зробив світлину, яка викликала веселу реакцію користувачів мережі.

Як зазначили користувачі, фото схоже на відомий мем про працівника та менеджерів, коли організація робочого процесу така: один працює, а всі спостерігають або керують. Мовляв, фотограф влучно зловив момент, коли Кличко із командою вишикувалися і дивляться, як зварювальник трудиться.

Нагадаємо, сьогодні глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер прибула до Києва. У рамках свого візиту вона анонсувала виділення допомоги в розмірі $55 млн на підготовку України до зими.

Допомога USAID стосуватиметься ремонту і технічного обслуговування тепломереж. Також агентство обіцяє забезпечити генераторами та альтернативними джерелами палива лікарні, центри для внутрішньо переміщених осіб, притулки для соціально незахищених осіб.

Американська допомога стосуватиметься насамперед тих регіонів, які найбільше постраждали через війну: Чернігівську, Харківську, Київську, Миколаївську, Одеську, Запорізьку та Житомирську області.