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До Києва з робочим візитом прибула глава USAID

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва з робочим візитом прибула глава USAID
На залізничному вокзалі Саманту Пауер супроводжувала посол США Бріджит Брінк
Саманта Пауер/Twitter

Пауер зазначила, що організація USAID завжди стоятиме з Україною

Глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер прибула до Києва. Відповідне фото вона опублікувала у Twitter.

«Я щойно приїхала до Києва. Це критичний момент для українського народу, оскільки він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути та верховенство закону», – написала Пауер.

Пауер зазначила, що організація USAID завжди стоятиме з Україною.

На залізничному вокзалі Саманту Пауер супроводжувала посол США Бріджит Брінк.

Раніше Пауер заявляла, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

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Теги: війна росія Україна США

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