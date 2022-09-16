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Підготовка до опалювального сезону: КМДА дала рекомендації киянам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підготовка до опалювального сезону: КМДА дала рекомендації киянам
КМДА збільшила кількість аварійних бригад у місті
фото: glavcom.ua

Жителям столиці слід утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини

Столиця України розпочала активну підготовку до опалювального сезону, враховуючи ризики і ситуацію. У КМДА дали поради, які варто виконати напередодні опалювального сезону.

«До мешканців теж велике прохання – виконати прості, але дієві заходи на рівні своєї квартири: утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини та перевірити лічильники, щоб мати можливість регулювати споживання», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За словами чиновника, в рамках підготовки до зими, у Києві:

  • замінили майже 26 кілометрів аварійних теплових мереж;
  • ліквідували більше ніж 2,1 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку;
  • збільшили кількість аварійних бригад у місті;
  • закупили додаткові генератори, а підприємства теплопостачання накопичили необхідний обсяг резервного палива.

Як раніше повідомлялося, у Києві планують придбати пересувні мобільні котельні, які стануть резервним джерелом теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

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Теги: Київ війна опалювальний сезон Київтеплоенерго

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