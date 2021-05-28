СБУ показала, яка затримали «терористів» у метро (фото, відео)

Під час тренувань спецпризначенці СБУ звільнили «заручників» із вагона метро і затримали «терористів»

Тренування відбулись в умовах, що максимально наближені до реальних

Служба безпеки України оприлюднила відео, як у столичній підземці проходили планові антитерористичні навчання.

За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили «заручників» у вагоні метро. Тренування відбулись в умовах, що максимально наближені до реальних, повідомляє пресцентр СБУ.

Спочатку залучені до навчань сили ДСНС та Київської аварійно-рятувальної служби провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху.

Потім працівники КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» КМДА і Товариства Червоного Хреста України здійснили сепарацію постраждалих різних форм тяжкості, надали їм екстрену медичну допомогу.

Під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України звільнили «заручників» із вагона метро і затримали «терористів».

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України.

Раніше пресслужба Київської міської держадміністрації розповіла про проведені антитерористичні навчання.

Рятувальники ДСНС повідомили про свою участь у навчаннях і оприлюднили фото