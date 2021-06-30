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    СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)

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    Під час обшуків&nbsp;правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів старовини - СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)
    Під час обшуків правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів старовини
    Фото: СБУ

    Контрабандисти з Київщини планували збути старовинні предмети до країн ЄС

    У Київській області Служба безпеки України викрила організовану групу контрабандистів. Зловмисники намагалися переправити до країн ЄС майже 30 посилок з унікальними виробами, що датуються І тисячоліттям до н.е. та періодом Київської Русі. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців регіону. Ділки викуповували у місцевих колекціонерів культурні цінності для їх нелегального збуту за кордон. Своїх іноземних клієнтів вони підшукували через інтернет, у тому числі на спеціалізованих сайтах.

    Переправити контрабандну ділки планували через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

    Під час слідчих дій за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів старовини, зокрема:

    • вироби і прикраси І тисячоліття до н.е. та періоду Київської Русі;
    • холодну зброю, срібні монети та предмети побуту першого тисячоліття н.е.

    Експертиза підтвердила належність вилучених предметів до культурних цінностей.

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    СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)
    СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)
    СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)
    СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)
    СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)
    СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)
    СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)

    Наразі одному з організаторів групи слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Заходи з викриття контрабандистів проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокуратура.

    Теги: СБУ кримінал контрабанда Київщина
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    СБУ затримала контрабанду унікальних цінностей періоду Київської Русі (фото)