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    У «Борисполі» в посилках знайшли комплектуючі до зброї

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    У відправлення було десять магазинів до зброї&nbsp; - У «Борисполі» в посилках знайшли комплектуючі до зброї
    У відправлення було десять магазинів до зброї 
    Фото: Держприкордонслужба

    Пакунки з десятьма магазинами до зброї були оформлені як поштові відправлення із України до США

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили комплектуючі до зброї у поштових побутових перевезеннях. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    «Посилки» подвійного призначення були виявлені спільною міжвідомчою групою у складі оперативників окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Держприкордонслужби, Головного управління по боротьбу з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та співробітників митниці.

    Декілька пакунків з 10 магазинами до зброї були оформлені як поштові відправлення із України до США. Їх планували відправити поштою як товари побутового призначення.

    Наразі складається протокол про порушення митних правил, встановлюється коло задіяних у правопорушенні осіб.

    Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» прикордонний наряд та оперативні співробітники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з представниками Департаменту контррозвідки СБУ на літаку АН-12 виявили 400 кг авіаційних повітряних гвинтів з маркуванням.

    За попередньою експертною оцінкою дані авіаційні повітряні гвинти з маркуванням відносяться до товарів військового призначення.

    За результатами проведення ідентифікації вилучених товарів прийматиметься рішення щодо реєстрації кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

    Теги: СБУ Київ Держприкордонслужба зброя Аеропорт Бориспіль
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    У «Борисполі» в посилках знайшли комплектуючі до зброї