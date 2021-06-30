У «Борисполі» в посилках знайшли комплектуючі до зброї

У відправлення було десять магазинів до зброї

Пакунки з десятьма магазинами до зброї були оформлені як поштові відправлення із України до США

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили комплектуючі до зброї у поштових побутових перевезеннях. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Посилки» подвійного призначення були виявлені спільною міжвідомчою групою у складі оперативників окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Держприкордонслужби, Головного управління по боротьбу з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та співробітників митниці.

Декілька пакунків з 10 магазинами до зброї були оформлені як поштові відправлення із України до США. Їх планували відправити поштою як товари побутового призначення.

Наразі складається протокол про порушення митних правил, встановлюється коло задіяних у правопорушенні осіб.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» прикордонний наряд та оперативні співробітники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з представниками Департаменту контррозвідки СБУ на літаку АН-12 виявили 400 кг авіаційних повітряних гвинтів з маркуванням.

За попередньою експертною оцінкою дані авіаційні повітряні гвинти з маркуванням відносяться до товарів військового призначення.

За результатами проведення ідентифікації вилучених товарів прийматиметься рішення щодо реєстрації кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.