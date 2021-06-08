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    Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)

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    Трагедія сталася на платформі залізничної станції - Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)
    Трагедія сталася на платформі залізничної станції
    Фото: ДСНС

    Рятувальники деблокували тіло чоловіка

    Сьогодні, 8 червня, на залізничній станції «Караваєві дачі», що на вул. Вадима Гетьмана, 48-А у Солом'янському районі столиці, між платформою та вагоном залізничного потягу було заблоковано чоловіка. Це сталося о 15 годині.

    До місця події було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка, віком близько 30 років, було деблоковано та передано службі «103».

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    Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)
    Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)
    Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)
    Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)
    Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)
    Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)
    Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)
    Фото: ДСНС

    Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

    Теги: трагедія Київ ДСНС потяг залізниця рятувальники
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    Трагедія на залізничній станції в Києві: чоловіка затисло між платформою та потягом (фото)