На будівництві під Києвом розбився на смерть чоловік

Чоловік помер в реанімаційному відділенні лікарні

У Броварах Київської області на одному з будівельних майданчиків трапився нещасний випадок, який забрав життя 61-річного чоловіка. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Держпраці в Київській області.

За попередньою інформацією ТОВ Будівельна компанія «Будпідряд», 1 червня під час виконання робіт будівельник, 1960 року народження, упав з риштувань та отримав травми, не сумісні з життям.

Як повідомили «Трибуні-Броварів» у Броварському районному управлінні поліції, цього дня близько 10:30 на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків броварської лікарні, що на будівельному майданчику на вул. Чубинського, 9 мешканець Великої Димерки впав із риштувань – висоти двох метрів - та отримав травму голови.

«Швидка» доправила чоловіка в реанімаційне відділення броварської лікарні, де він і помер.

За даним фактом Головне управління Держпраці в Київській області створило спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2, ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, 27 травня на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець.

27 січня на двох будівельних майданчиках у Києві сталися падіння з висоти.

Так, на будівництві на вул. Північно-Cирецькій 42-річний чоловік упав із висоти трьох метрів. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою хребта, закритою травмою грудної клітки.

У Святошинському районі столиці на будівництві два чоловіки впали у шахту ліфта орієнтовно з 7-8 поверху. 23-річний чоловік госпіталізований з переломом лівої стегнової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки. 31-річний чоловік від завданих травм через падіння помер.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора та виконроба приватного товариства за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини та створило загрозу загибелі інших людей. Трагедія сталася на будівельному майданчику на вул. Польовій у Києві.