Щоб не намокнути, люди змушені були загинати ноги та пильнувати речі

Пасажирів потяга «Київ – Миколаїв» рясно поливало водою зі стелі під час поїздки. Відео очевидців у Facebook опублікувала Галина Попцова.

Щоб не намокнути, люди змушені були загинати ноги та пильнувати речі. На підлозі тим часом утворилися калюжі. Дехто із пасажирів обклався відрами.

«Боюся, що до ранку у цьому потязі Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами»,– підписала відео Галина Попцова.

Тим часом, в «Укрзалізниці» відреагували на інцидент.

«Приносимо вибачення за негативний досвід, із яким Ви зіткнулися. Інформація передана до відповідного підрозділу. Після прибуття потягу на кінцеву станцію в депо буде детальний огляд вагону для подальшого виправлення ситуації,та виключення вагону зі складу потягу. Вибачте, будь ласка, за принесені незручності», – написала у коментарях до посту компанія.

Раніше повідомлялося, що тимчасове слідча комісія з розслідування ситуації в Укрзалізниці визнала незадовільною роботу Наглядової ради компанії та в.о. голови Івана Юрика.

Нагадаємо, у Верховній Раді 27 січня утворили ТСК з питань перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця». Планується забезпечення неупередженої і прозорої перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця», розслідування бездіяльності та порушень законодавства України органами управління цього підприємства, яка призвела до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників. Також планувалося перевірити фахову відповідність членів правління та наглядової ради Укрзалізниці, долучених до процесів управління АТ, на підставі вимог законодавства.

Раніше Тимчасова слідча комісія Верховної Ради визнала фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.