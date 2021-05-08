Пасажирів потяга «Київ – Миколаїв» рясно поливало водою зі стелі під час поїздки
Щоб не намокнути, люди змушені були загинати ноги та пильнувати речі
Пасажирів потяга «Київ – Миколаїв» рясно поливало водою зі стелі під час поїздки. Відео очевидців у Facebook опублікувала Галина Попцова.
Щоб не намокнути, люди змушені були загинати ноги та пильнувати речі. На підлозі тим часом утворилися калюжі. Дехто із пасажирів обклався відрами.
«Боюся, що до ранку у цьому потязі Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами»,– підписала відео Галина Попцова.
Тим часом, в «Укрзалізниці» відреагували на інцидент.
«Приносимо вибачення за негативний досвід, із яким Ви зіткнулися. Інформація передана до відповідного підрозділу. Після прибуття потягу на кінцеву станцію в депо буде детальний огляд вагону для подальшого виправлення ситуації,та виключення вагону зі складу потягу. Вибачте, будь ласка, за принесені незручності», – написала у коментарях до посту компанія.
Раніше повідомлялося, що тимчасове слідча комісія з розслідування ситуації в Укрзалізниці визнала незадовільною роботу Наглядової ради компанії та в.о. голови Івана Юрика.