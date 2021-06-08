На Київщині запустять два нових залізничних приміських маршрути

Запуск додаткових залізничних маршрутів дозволить жителям області не витрачати зайвий час у щільному автомобільному трафіку

На Київщині триває робота над відкриттям ще двох залізничних приміських маршрутів – Фастів-Київ і Вишгород-Київ. Це один із дієвих способів покращити інфраструктуру столичного регіону. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін в інтерв’ю виданню «КиевVласть».

«Щодня до столиці на роботу приїздить кілька десятків тисяч жителів регіону. Тобто працюють вони у Києві, а проживають в області, оскільки так економічно вигідніше», – сказав він.

Щоб підвищити рівень комфортності, влада Київщини разом із регіональною філією «Південно-західна залізниця» розвиває залізничну інфраструктуру. «Робимо це в межах проєкту City Express. Наприклад, навесні вже почали курсувати перші приміські електропоїзди на маршрутах Боярка-Вишневе-Київ і Святошин-Буча. Зараз працюємо над тим, щоб запустити ще два – Фастів-Київ і Вишгород-Київ», – пояснив Володін.

Керівник Київської ОДА додав, що запуск додаткових залізничних маршрутів дозволяє жителям області не витрачати зайвий час у щільному автомобільному трафіку. Окрім цього, серед переваг – розвантаження автошляхів і зниження обсягів шкідливих викидів у повітря.

Нагадаємо, у січні цього року Укрзалізниця запустила новий модернізований приміський електропоїзд на маршруті Київ-Тарасівка-Київ.

Запуск нового поїзда став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» з Київською обласною адміністрацією. Зокрема, територіальні громади міст Боярка та Вишневе беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій. Ці витрати передбачені в місцевих бюджетах на 2021 рік. Відповідний протокол про наміри підписали директор виконавчий регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Артем Миронович, голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Микола Ляшенко, міський голова Вишневого Ілля Діков та міський голова Боярки Олександр Зарубін.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця хоче перекласти відповідальність за приміські пасажирські перевезення на місцеву владу.