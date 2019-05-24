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    Трагедія у Києві: чоловік застрелився на очах у дружини

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    Трагедія у Києві: чоловік застрелився на очах у дружини

    У чоловіка було важке захворювання

    У п'ятницю, 24 травня, на Харківському шосе, 168а у Києві загинув чоловік. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством у квартирі, яка знаходиться в десятиповерховому будинку.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 11:35. Про це повідомляє Інформатор.

    У квартирі проживали чоловік і дружина, яка і викликала поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце, то з'ясували, що чоловік і жінка були вдома. Вона зайшла в кімнату і побачила, що її чоловік сидить спиною до неї на ліжку. У цей момент чоловік вистрілив собі в голову з дрібнокаліберної рушниці в лоб.

    Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

    Також поліцейські з'ясували, що у чоловіка було важке захворювання. Раніше він вже намагався покінчити життя самогубством.

    Загиблому було 59 років.

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці і деталі події з'ясовуються.

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