Трагедія у Києві: чоловік застрелився на очах у дружини



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У чоловіка було важке захворювання

У п'ятницю, 24 травня, на Харківському шосе, 168а у Києві загинув чоловік. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством у квартирі, яка знаходиться в десятиповерховому будинку.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 11:35. Про це повідомляє Інформатор.

У квартирі проживали чоловік і дружина, яка і викликала поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце, то з'ясували, що чоловік і жінка були вдома. Вона зайшла в кімнату і побачила, що її чоловік сидить спиною до неї на ліжку. У цей момент чоловік вистрілив собі в голову з дрібнокаліберної рушниці в лоб.

Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Також поліцейські з'ясували, що у чоловіка було важке захворювання. Раніше він вже намагався покінчити життя самогубством.

Загиблому було 59 років.

На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці і деталі події з'ясовуються.