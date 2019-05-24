Трагедія у Києві: чоловік застрелився на очах у дружини
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Розсилка
У чоловіка було важке захворювання
У п'ятницю, 24 травня, на Харківському шосе, 168а у Києві загинув чоловік. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством у квартирі, яка знаходиться в десятиповерховому будинку.
Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 11:35. Про це повідомляє Інформатор.
У квартирі проживали чоловік і дружина, яка і викликала поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце, то з'ясували, що чоловік і жінка були вдома. Вона зайшла в кімнату і побачила, що її чоловік сидить спиною до неї на ліжку. У цей момент чоловік вистрілив собі в голову з дрібнокаліберної рушниці в лоб.
Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.
Також поліцейські з'ясували, що у чоловіка було важке захворювання. Раніше він вже намагався покінчити життя самогубством.
Загиблому було 59 років.
На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці і деталі події з'ясовуються.