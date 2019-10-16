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    Транспортний колапс у Києві: на швидкісній лінії зупинилися трамваї (фото)

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    <span lang="UK">Рух трамваїв №1 і №3 заблоковано</span> - Транспортний колапс у Києві: на швидкісній лінії зупинилися трамваї (фото)
    Рух трамваїв №1 і №3 заблоковано
    Фото: Київ оперативний

    На швидкісній лінії трамвай зійшов з рейок

    Сьогодні, 16 жовтня, близько 16-ї години на Борщагівській гілці швидкісного трамвая зійшов з рейок трамвай.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилася прямо під Повітрофлотським шляхопроводом.

    Наразі рух трамваїв заблоковано.

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    Транспортний колапс у Києві: на швидкісній лінії зупинилися трамваї (фото)
    Транспортний колапс у Києві: на швидкісній лінії зупинилися трамваї (фото)

    Комунальне підприємство «Київпастранс» повідомляє, що «із технічних причин тимчасово призупинено рух трамваїв №1, 3». На місці вже працюють відповідальні служби компанії.

    За трамвайним маршрутом №3 тимчасово поїхали автобуси.

    ОНОВЛЕНО

    Рух трамваїв було відновлено о 17:45, курсування з відхиленням від графіка.

    Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.

    2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв.

    5 та 6 жовтня рух трамваїв № 1 Борщагівської швидкісної лінії було призупинено у зв’язку із капітальним ремонтом колій.

    Як повідомив депутат Київської міської Ради Олександр Пабат, хоча рух швидкісних трамваїв №1 і №3 відновився після майже тримісячного ремонту, але транспортна блокада Борщагівки може відновитися і буде діяти до 2020 і 2022 років.

     

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