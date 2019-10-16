На станції міської електрички вже два тижні «тимчасово» не працює ліфт (фото)



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Киян попереджають, що ліфт на станції міської електрички не працює Фото: Oleg Rivtin, Facebook

Від початку відкриття нової станції ліфт ламається вже втретє

Ліфт для маломобільних груп населення на станції міської електрички «Вишгородська» не працює вже більше двох тижнів.

Про це повідомляють кияни у соцмережі.

У зв’язку з цим жителі і гості Києва відчувають незручності.

«Ліфт тимчасово не працює. Ведуться пуско-налагоджувальні роботи. Вибачте за незручності», - написано на папірці біля входу у ліфт.

Обурені кияни зазначають, що станцію побудували з нуля цього року, вклавши в неї більше 22 млн грн, а ліфт не працює вже третій раз.

Нагадаємо, у червні цього року у Києві після першого етапу реконструкції відкрили оновлену станцію міської електрички «Вишгородська».

Столичні чиновники повідомляли, що на станції облаштовано підходи та під’їзди до пропускного пункту, зведено мостовий перехід, укріплено схил та облаштовано пандус. Встановлено ліфт для маломобільних груп населення, фем-покриття для осіб з вадами зору, інформаційні стенди зі шрифтом Брайля, пандуси для підйому, функціонує безкоштовний WI-FI тощо.

На станції встановлено сучасні турнікети, які дозволятимуть розраховуватися усіма доступними інструментами, які нині є у громадському транспорті столиці.