Мешканцям Борщагівки загрожує транспортна блокада до 2022 року документ



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2 жовтня вранці рух трамваїв №1 зупинився з технічних причин Фото: Олександр Пабат, Facebook

Реконструкція швидкісної трамвайної лінії ще триватиме до грудня 2022 року

Мешканці Борщагівки дочекалися запуску швидкісних трамваїв №1 і №3 після майже тримісячного ремонту, але транспортна блокада може відновитися і буде діяти до 2020 і 2022 років.

Про це написав депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

Такий висновок він зробив із відповіді заступника голови Київської міської державної адміністрації Дмитра Давтяна на його депутатський запит

«Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вулиці Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод» І та ІІ черги триватиме до грудня 2022 року. Що стосується виконання робіт на об'єктах «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський-Святошино (біля платформи «Борщагівка»), то і тут термін реалізації проекту триватиме до листопада 2020 року. І все це разом буде реконструкцією вже проведеного ремонту», - переповів Пабат текст відповіді Давтяна.

Депутат зазначив, що анонсоване мером завершення капітального ремонту на 5-ти станціях лінії швидкісного трамвая – «Гната Юри», «Гарматна» (НАУ), «Проспект Перемоги», «Польова» і «Політехнічна» - протягом одного або двох тижнів «якось не кореспондується з відповіддю» Давтяна.

Також Пабат повідомив, що загальна вартість ремонтних робіт шляхопроводу і трамвайних ліній наразі складає приблизно 1,278 млрд грн.

Депутат додав, що дана тема йому не байдужа і знаходиться під його контролем.

Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.

Напередодні запуску трамваїв, 29 вересня, мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Борщагівську гілку швидкісного трамвая. Також мер оглянув Борщагівський шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин. Там тривають ремонтні роботи. Він повідомив, що найближчим часом буде завершено капітальний ремонт 5 станцій Борщагівської гілки: «Гната Юри», «Гарматна» (НАУ), «Проспект Перемоги», «Польова» та «Політехнічна».

2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв.