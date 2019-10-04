Не встигли кияни порадіти запуску швидкісного трамвая, як лінію закривають на ремонт



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Трамваї №1 не ходитимуть 5 і 6 жовтня

Цими вихідними, 5 та 6 жовтня, рух трамваїв № 1 Борщагівської швидкісної лінії буде призупинено у зв’язку із капітальним ремонтом колій на бульварі Кольцова. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Кількість автобусів № 2Т і трамваїв № 3 буде збільшено.

У Київпастрансі перепрошують киян та гостей міста за незручності.

Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.

Напередодні запуску трамваїв, 29 вересня, мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Борщагівську гілку швидкісного трамвая. Також мер оглянув Борщагівський шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин. Там тривають ремонтні роботи. Він повідомив, що найближчим часом буде завершено капітальний ремонт 5 станцій Борщагівської гілки: «Гната Юри», «Гарматна» (НАУ), «Проспект Перемоги», «Польова» та «Політехнічна».

2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв.

Як повідомив депутат Київської міської Ради Олександр Пабат повідомив, що хоча рух швидкісних трамваїв №1 і №3 відновився після майже тримісячного ремонту, але транспортна блокада Борщагівки може відновитися і буде діяти до 2020 і 2022 років.