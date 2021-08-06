Розпочинається масштабний ремонт проспекту на Оболоні

Перший етап капітального ремонту проспекту Героїв Сталінграда триватиме до кінця вересня

Із 7 серпня до 26 вересня на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києві буде частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Розпочинається масштабний капітальний ремонт просп. Героїв Сталінграда. На першому етапі працюватимуть на ділянці від вул. Приозерної до вул. О. Архипенка (у напрямку станції метро «Оболонь»).

У рамках робіт на магістралі оновлять систему дощової каналізації, влаштують нову основу проїжджої частини й асфальтове покриття. З’являться на проспекті й велодоріжки та оновлені тротуари.

Під час робіт рух буде обмежено частково.

Наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.

Із 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.

Днями завершився останній етап середнього ремонту вул. Березняківської у Дніпровському районі Києва. Дорожники влаштували нове асфальтове покриття на частині від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.