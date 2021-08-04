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    Ваговози руйнують українські дороги. Заленський підписав важливий закон

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    В Україні посилили&nbsp;відповідальність за перевантажені фури - Ваговози руйнують українські дороги. Заленський підписав важливий закон
    В Україні посилили відповідальність за перевантажені фури
    Фото: rv.gov.ua

    Президент підписав закон про підвищення штрафів за порушення габаритно-вагових вимог

    Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1582-ІХ про запровадження адмінвідповідальності за порушення у сфері габаритно-вагового контролю, який Рада ухвалила 29 червня. Про це повідомляє Офіс президента.

    Зазначається, що закон має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, покращення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП і збереження життя і здоров’я людей.

    «Зокрема, закон запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі», – пояснили в Офісі президента.

    Крім цього, закон запроваджує штрафи для водіїв транспортних засобів за невиконання вимог про зупинку від представників Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної чи іншого документа.

    У пояснювальній записці йдеться про накладення штрафу у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (54 тис грн) – за порушення, допущені при заповненні вантажовідправником товаро-транспортної накладної або інших передбачених законодавством документів на вантаж, а також – за відмову від габаритно-вагового контролю.

    Раніше повідомлялося, що Національній поліції буде передано функції контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті.

    Нагадаємо, з 1 червня в Україні почали діяти сезонні правила для великогабаритного транспорту. Вони вводяться щороку на початку літнього сезону, щоб зберегти автомобільні дороги загального користування.

    Рух вантажівок з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн можуть обмежувати, якщо денна температура повітря становитиме +28°C і більше.

    Читайте також: Рада посилила відповідальність за перевантажені фури. Якими будуть штрафи
    Теги: дороги закон вантажівки штраф водій Володимир Зеленський президент
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    Ваговози руйнують українські дороги. Заленський підписав важливий закон