На вул. Народного Ополчення на місяць обмежено рух
Оновлюватимуть покриття на ділянці від вул. Смілянської до Севастопольської площі
На вул. Народного Ополчення частково обмежено рух транспорту до 10 вересня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Обмеження пов’язані з тим, що розпочинається середній ремонт дорожнього покриття. Оновлюватимуть покриття на ділянці від вул. Смілянської до Севастопольської площі.
Як повідомлялося, розпочинається масштабний капітальний ремонт просп. Героїв Сталінграда. Із 7 серпня до 26 вересня на проспекті Героїв Сталінграда буде частково обмежено рух.
Наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.
Із 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.
Днями завершився останній етап середнього ремонту вул. Березняківської у Дніпровському районі Києва. Дорожники влаштували нове асфальтове покриття на частині від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.